Sete parlamentares do Tocantins votaram pela aprovação do texto base do projeto de lei da Dosimetria, na Câmara dos Deputados. O texto reduz as penas e o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados por tentativa de golpe de estado.\nO projeto foi aprovado com 291 votos a favor e 148 contrários, além de uma abstenção. Outros 72 deputados estavam ausentes. A votação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10).\nO projeto agora segue para análise do Senado, onde deve ser votado ainda em 2025. Se for aprovado também entre os senadores, o texto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também pode optar pelo veto integral ou parcial do texto.\nVeja como votaram os deputados do Tocantins:\nAlexandre Guimarães (MDB) - Sim\nAntônio Andrade (Republicanos) - Sim