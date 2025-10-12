A missa solene em celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida foi celebrada na manhã deste domingo (12) na Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício.\nO governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença, mas não compareceram.\nO secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), representou o governador na solenidade.\nO vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), acompanham missa na Basílica de Comandada por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, a missa foi celebrada diante de 150 mil fiéis. Cerca de 40 mil romeiros chegaram à basílica a pé neste domingo, segundo o arcebispo.