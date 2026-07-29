Até ontem 18h o portal do TSE registrava apenas seis candidaturas a Governos, oito ao Senado, e pouco mais de 600 e 500, para deputado federal e estadual, respectivamente, em todo o Brasil. Nenhum candidato a presidente da República ainda mostrou as caras – e seu patrimônio. Sob ordem de pelo menos dois de sete caciques, os jurídicos dos partidos estão reticentes em já enviar os dados, para evitar que fomentem ataques pessoais na pré-campanha, nas redes sociais em especial. O sistema nacional do TSE com registro de candidaturas a todos os cargos eletivos deste ano é atualizado a cada 60 segundos. Estamos de olho.\nÁgua coreana\nNo domingo (26), um cargueiro militar KC90, do Governo da Coréia do Sul, aterrissou em Brasília 20 minutos antes do pouso do Boeing 747 que trouxe o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, para agenda com o presidente Lula da Silva. O KC, fabricado no Brasil, trouxe mais que a comitiva militar: toda a água e comida de Lee Jae e primeira-dama para os dias de visita. É praxe de chefes de Estados desconfiados.