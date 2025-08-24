Reunidos no estádio de rodeios de Barretos (SP) pela primeira vez, três governadores da direita criticaram o PT e a esquerda em relação ao segmento, disseram que um deles vencerá a eleição presidencial do ano que vem e, fora do evento também de forma inédita desde 217, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi defendido pelo governador paulista, Tarcísio de Freitas, na Festa do Peão de Barretos.\nTarcísio (Republicanos) e os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniram na noite deste sábado (23) com dirigentes de Os Independentes, associação que organiza a festa há 70 anos, e depois se dirigiram ao estádio, que estava lotado, com 35 mil pessoas nas arquibancadas, e fizeram breves discursos.\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o prefeito de Barretos, Odair Silva, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Minas, Romeu Zema, o ex-presidente da Festa do Peão Hussein Gemha Junior e o atual, Jerônimo Luiz Muzetti, no palco do estádio de rodeios.