Os secretários Carlos Enrique Franco Amastha (PSB) e Sérgio Vieira Marques foram exonerados da Prefeitura de Palmas. Eles deixaram os cargos a pedido, antes do prazo-limite do Calendário Eleitoral para que possam concorrer às eleições.\nAs mudanças estão publicadas no Diário Oficial do município desta quarta-feira (1º) e passam a valer a partir desta sexta-feira (3). Os nomes dos novos gestores das pastas não foram anunciados.\nAs exonerações ocorrem antes da data-limite para que membros do Executivo, que pretendem concorrer nas eleições, deixem os cargos de gestão. Segundo o Calendário Eleitoral, o prazo encerra no dia 4 de abril.\nExoneração no alto escalão: comandante-geral da PM e secretário deixam cargos no Tocantins\nSecretários do governo deixam cargos antes do prazo de desincompatibilização para as eleições