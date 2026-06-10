Dhieine Caminski é secretária de Saúde de Palmas (Edu Fortes/Prefeitura de Palmas)\nA secretária municipal de Saúde de Palmas, Dhieine Caminski, acabou presa na manhã desta quarta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil que investiga supostas irregularidades na terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.\nAlém dela, os policiais também detiveram o superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa. Já a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva, representante da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e apontada nas investigações como suspeita de atuar como lobista no contrato, não foi localizada e segue sendo procurada.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Secretária de Saúde é presa durante investigação sobre a terceirização das UPAs de Palmas\nA investigação apura possíveis irregularidades em contratos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para a gestão das UPAs de Palmas.