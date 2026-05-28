Sede do Ministério Público em Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu um inquérito civil para apurar o contrato de R$ 139,1 milhões firmado entre a Prefeitura de Palmas e a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP) para gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. A investigação aponta aumento de quase 800% nos custos anuais do serviço, que saltaram de R$ 16,8 milhões para o atual patamar sem ampliação proporcional da rede física.\nA apuração avançou para São Paulo após o MPTO solicitar cooperação do Ministério Público paulista (MPSP) em busca de provas sobre supostos desvios de finalidade atribuídos à entidade. Documentos anexados ao procedimento citam relatórios de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Itatiba com apontamentos de uso de recursos do SUS em despesas alheias aos convênios, além da mistura de verbas públicas e privadas em contas comuns.