Após três meses afastado por decisão judicial, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reassumiu o comando do Tocantins no dia 5 de dezembro de 2025 e promoveu uma ampla reformulação no primeiro escalão. Entre os nomes reconduzidos estão gestores que já haviam ocupado cargos estratégicos em diferentes momentos da atual gestão.\nAs mudanças ocorreram após decisão judicial que devolveu o cargo a Wanderlei Barbosa, afastado por 180 dias durante investigação sobre contratos de cestas básicas.\nO governador exonerou todos os secretários nomeados por Laurez Moreira (PSD) e trouxe de volta aliados para áreas estratégicas como Segurança Pública, Fazenda, Educação, Comunicação e Polícia Militar.\nVeja a trajetória de alguns gestores que voltaram aos cargos:\nBruno Sousa Azevedo – Segurança Pública\nDelegado de carreira, Bruno assumiu a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em janeiro de 2025, nomeado pelo governador Wanderlei Barbosa. Antes disso, a pasta estava sob comando interino do delegado Reginaldo de Menezes Brito.