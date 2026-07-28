A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) publicou uma série de termos de apostilamento que vinculam recursos de emendas federais a contratos já existentes da pasta. Os atos incluem despesas com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), limpeza hospitalar, manutenção de equipamentos médicos, ambulâncias e outros serviços da rede municipal.\nOs documentos foram publicados no Diário Oficial do Município ao longo do mês de julho e incluem a Fonte 1.706, destinada a emendas federais, como origem dos recursos que passarão a financiar parte das despesas dos contratos.\nSegundo a Semus, os termos de apostilamento têm como objetivo adequar contratos vigentes para possibilitar a execução de recursos provenientes de emendas parlamentares federais, conforme a destinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. A pasta afirmou que a medida não altera os objetos dos contratos, mas apenas a fonte de financiamento utilizada para custear despesas já previstas.