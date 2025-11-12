O governador afastado do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), voltou a ser alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (12). Nessa nova operação, ele é suspeito de tentar atrapalhar as investigações da Operação Fames-19 sobre o desvio de cestas básicas durante a pandemia.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Wanderlei Barbosa é alvo de mandado em operação da PF\nA TV Anhanguera apurou que, às vésperas de seu afastamento no dia 3 de setembro, quando foi alvo de buscas da Fames-19, o governador deixou a casa onde morava “às pressas”, deixando luzes ligadas, comida sobre a mesa, um cofre aberto e vazio, além de um celular resetado em uma cômoda.\nA Operação Nêmesis, realizada nesta quarta-feira, foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça e apura a possível prática de embaraço a investigação da Operação Fames-19, que investiga desvio de recursos públicos da Covid-19 e emendas parlamentares utilizadas para compra de cestas básicas durante a pandemia.