Paulo Marcelo Jordão da Silva é o padre que a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele recebesse assistência religiosa.\nO pedido protocolado pela defesa no Supremo Tribunal Federal (STF), solicita que o sacerdote passe a integrar a rotina de atendimentos espirituais já autorizados, nas mesmas condições definidas anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes.\nPadre Paulo Marcelo, de 47 anos, é formado em teologia pela Faculdade Católica de Anápolis e atua como sacerdote desde 2014. Ele integra a Região Pastoral Jesus Bom Pastor, vinculada à Diocese de Anápolis, na região central do estado, mas atua em Pirenópolis, na Igreja Matriz, Paróquia Nossa Senhora do Rosário.\nConforme consta no site da Diocese, o sacerdote já foi pároco da Região Pastoral Jesus Bom Pastor entre os anos de 2018 e 2021, antes da comunidade ser elevada para Paróquia.