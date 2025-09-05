Valderez Castelo Branco foi um dos alvos de buscas na segunda fase da Operação Fames-19, da Polícia Federal. A ex-deputada estadual é citada como um dos parlamentares que encaminharam emendas parlamentares para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Durante o cumprimento de mandado, os policiais apreenderam R$ 700 mil em espécie na casa dela.\nA operação da Polícia Federal ocorreu na quarta-feira (3) e afastou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), além da primeira-dama e Karynne Sotero Campos, que era secretária. A medida é válida por 180 dias. Enquanto isso, o vice, Laurez Moreira (PSD), assumiu a gestão estadual.\nA investigação da polícia apura desvios de recursos públicos na compra das cestas básicas e frangos congelados. O prejuízo estimado é de mais de R$ 73 milhões. Durante a operação foram feitas buscas em gabinetes de deputados, na Assembleia Legislativa, e endereços de ex-deputados.