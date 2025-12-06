O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu medida cautelar no habeas corpus impetrado pela defesa de Wanderlei Barbosa (Republicanos), contra o afastamento do cargo. O governador deixou a função há três meses, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em meio à investigação que apura a suposta irregularidade em contratos para compra de cestas básicas na pandemia de Covid-19.\nA liminar foi publicada nesta sexta-feira (5) e ainda deverá ser referendada pela segunda turma do STF. O afastamento de Wanderlei tinha um prazo de 180 dias. Também foi afastada do cargo Karynne Sotero, esposa do governador e secretária extraordinária de Participações Sociais.\nEntre os argumentos para autorizar o retorno de Wanderlei ao cargo estão a falta de contemporaneidade das irregularidades investigadas e falta de provas robustas que atribuam ao governador afastado o envolvimento nos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.