Wanderlei Barbosa e a primeira-dama Karynne Sotero (Divulgação/ Consórcio Brasil Central (BrC))\nKarynne Sotero deve continuar afastada da função de secretária extraordinária de Participações Sociais, mesmo após o retorno de Wanderlei Barbosa (Republicanos) para o cargo de governador do Tocantins. Isso acontece porque na liminar expedida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), não é mencionado o retorno da primeira-dama.\nO habeas corpus foi deferido nesta sexta-feira (5) e deverá ser referendado pela Segunda Turma do STF nesta semana. A assessoria da primeira-dama informou que não tem um posicionamento sobre o caso, já que "ela não foi objeto da medida". Em outros momento, Karynne negou as acusações e afirmou estar colaborando para o esclarecimento dos fatos.\nO afastamento de Wanderlei Barbosa e Karynne Sotero aconteceu durante a segunda fase da operação Fames-19, da Polícia Federal. A ação apura o desvio de recursos públicos destinados à compra de cestas básicas na pandemia da Covid-19. Na época, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que os dois investigados fossem afastamentos por um período de 180 dias.