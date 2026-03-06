O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), mantém a sua pré-candidatura à Presidência da República mesmo após o anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que também disputará o cargo. A informação é da assessoria de imprensa de Caiado.\nNesta sexta-feira (6), Leite oficializou a sua pré-candidatura, com publicações nos seus perfis das redes sociais. Ao g1, a assessoria de Caiado informou que a pré-candidatura dele já era prevista, assim como a do governador do Paraná, Ratinho Jr. Segundo a assessoria, a definição do candidato pelo PSD só acontecerá em abril.\nO anúncio de Leite reforça o cenário embaralhado em relação à candidatura à Presidência dentro do PSD de Gilberto Kassab. O governador do Rio Grande do Sul afirmou ser uma "terceira via" frente à polarização política. "O Brasil permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução", disse Leite, em uma postagem no seu perfil do Instagram, que ele definiu como um "manifesto ao Brasil".