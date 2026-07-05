Dhieine Caminski, Cláudia Fernanda e Andreis Vicente (Divulgação/Prefeitura de Palmas | Reprodução/ TV Anhanguera)\nO processo que investiga um suposto esquema de corrupção e desvios na gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas avançou para uma nova fase. Após o juiz Marcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal de Palmas, receber a denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), os agora réus Dhieine Caminski, Andreis Vicente da Costa e Claudia Fernanda Candido da Silva foram citados para apresentar resposta à acusação.\nOs três são investigados na Operação Falsa Emergência, que apura supostas irregularidades na contratação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba para administrar unidades de saúde da capital.\nO contrato, no valor de R$ 139 milhões, foi firmado entre a Prefeitura de Palmas e a entidade. A investigação apura crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro.