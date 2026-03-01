Neyzimar Cabral de Lima, CEO da Medstation (Reprodução/Instagram de Medstation Oficial)\nA apuração do Jornal do Tocantins revelou que o ex-secretário estadual de Administração do Tocantins Neyzimar Cabral de Lima, de 52 anos, atualmente réu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) por organização criminosa na gestão do ex-governador Mauro Carlesse (PSD), passou a atuar na administração de oito clínicas médicas na Flórida (EUA). As empresas estão registradas em nome do irmão, Neymar Cabral de Lima, de 58 anos.\nAté o momento, não há menção pública, nos documentos aos quais o JTo teve acesso, de que as atividades empresariais nos Estados Unidos (EUA) integrem formalmente o objeto da ação penal que tramita no STJ.\nDocumentos públicos consultados pela reportagem indicam que a empresa está formalmente vinculada ao irmão de Neyzimar, que já teve condenação na Justiça tocantinense por receber salários como médico do Hospital Geral de Palmas (HGP) enquanto residia nos EUA, entre 2012 e 2013. A decisão determinou a devolução dos valores.