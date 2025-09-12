A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou nesta quinta-feira (11) Jair Bolsonaro (PL), 70, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder.\nEle é o décimo presidente do Brasil a ser preso, o quarto desde a redemocratização. Também integram a lista Lula (PT), Michel Temer (MDB) e Fernando Collor.\nBolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de julho, imposta pelo ministro do Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada por Bolsonaro ter falado com aliados, pelo celular, durante manifestações no dia anterior. O ato foi entendido pelo magistrado como violação de medidas cautelares às quais Bolsonaro estava submetido.\nA defesa de Bolsonaro afirmou após a condenação desta quinta que as penas fixadas pelo tribunal "são absurdamente excessivas e desproporcionais" e que vai recorrer, "inclusive no âmbito internacional".