Entre todas as incertezas que rondam o projeto de anistia que tramita em regime de urgência no Congresso desde a semana passada, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), seu relator, sugeriu já ter descartado duas delas na sua busca por "pacificar o país".\nPor um lado, descartou a manutenção integral das penas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos históricos dos responsáveis pelos ataques de 8 de Janeiro e da trama golpista. Por outro, também descartou as aspirações do bolsonarismo de uma anistia ampla, total e irrestrita. Ele quer reformar as sentenças destes condenados a partir de mudanças na dosimetria que reduzam as penas finais.\nAdvogados criminalistas ouvidos pela reportagem avaliaram as opções diante do Congresso e do Judiciário e em que medida elas podem gerar na sociedade brasileira a sensação de impunidade de quem cometeu crimes contra a República. Isso porque, a depender das mudanças adotadas, a redução das penas pode ser tamanha a ponto de levar condenados a cumpri-las já em regime aberto, por exemplo.