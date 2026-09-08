A circulação de conteúdos falsos ou descontextualizados durante o período eleitoral exige atenção redobrada dos eleitores. Para facilitar o acesso a informações verificadas antes da ida às urnas, a Justiça Eleitoral atualizou a página Fato ou Boato com foco nas Eleições 2026. Criada em setembro de 2020 dentro do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, a ferramenta funciona como uma vitrine central de conteúdos checados por instituições especializadas.\nAo acessar o portal, o cidadão pode pesquisar checagens por palavras-chave e aplicar filtros por categoria (para localizar temas como votação e candidaturas), por instituição (agência responsável pela apuração) e por período (para identificar se um boato antigo voltou a circular).\nClique aqui para acessar a plataforma.\nAlém da ferramenta de busca, a página exibe as verificações mais recentes e disponibiliza uma seção com materiais educativos. A iniciativa opera por meio do projeto Coalizão para Checagem, que reúne dez instituições e agências especializadas em verificação no país: AFP, Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-farsas, Estadão Verifica, Fato ou Fake, a própria Justiça Eleitoral e UOL Confere.