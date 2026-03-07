Mauro Carlesse (PHS) em sabatina do JTo comocandidato ao governo do Estado em 2018 (Elias Oliveira/Arquivo JTo)\nUma denúncia do Ministério Público aponta a atuação de uma organização criminosa dentro da estrutura do governo do ex-governador Mauro Carlesse (Agir, atualmente PSD), no Tocantins. As acusações reúnem ex-integrantes da gestão estadual, delegados, empresários e servidores públicos em ações penais que investigam supostos crimes ligados à saúde e à segurança pública.\nSegundo as investigações, o grupo teria operado em diferentes núcleos dentro da administração estadual, com divisão de funções e atuação coordenada para obtenção de vantagens ilícitas e proteção institucional.\nA seguir, veja o que se sabe sobre o caso.\nEm que fase está o processo\nCom o recebimento da denúncia, as ações penais entram na fase de instrução. Nesse estágio, o tribunal analisa provas, ouve testemunhas e avalia os argumentos apresentados pela acusação e pelas defesas antes de eventual julgamento.