Douglas Oliveira foi eleito prefeito de Carmolândia nas eleições de 2024 (Reprodução/ Instagram Douglas Oliveira (União))\nPrefeito de Carmolândia desde janeiro de 2024, o empresário Douglas Oliveira (União), de 34 anos, ganhou repercussão nacional após ser retirado de uma aeronave com apoio da Polícia Federal (PF) durante uma confusão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Natural de Colinas do Tocantins, ele foi eleito com 61,11% dos votos válidos e também acumula passagens pelo futebol, tendo presidido o União Atlético Clube, de Araguaína.\nO episódio oconteceu na noite de domingo (31), após um desentendimento com a companhia aérea envolvendo a apresentação de um atestado médico. O voo LA3394, que seguiria de Guarulhos para Palmas, teve atraso de cerca de cinco horas e só decolou na madrugada de segunda-feira (1º), após a troca da tripulação.