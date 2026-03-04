Neyzimar Cabral de Lima em evento da Medstation (Reprodução/Instagram de Medstation Pompano)\nRéu em ação penal que tramita no Superior Tribunal de Justiça por suposta organização criminosa, o ex-secretário de Estado da Administração do Tocantins Neyzimar Cabral de Lima, de 52 anos, construiu trajetória que atravessa prefeitura, governo estadual e setor privado. Servidor concursado da Prefeitura de Palmas, ele manteve vínculo efetivo enquanto ocupava cargos estratégicos em diferentes gestões e, anos depois, passou a residir nos Estados Unidos (EUA).\nAntes de ganhar espaço na administração pública, Neyzimar atuou como empresário em Palmas nos ramos de tecnologia, segurança e locação de equipamentos. Natural de Araguaína e formado em Administração, construiu rede de relações que incluiu o irmão, o médico Neymar Cabral de Lima, de 58 anos, com passagem pelo Hospital Geral de Palmas (HGP). A proximidade com o ambiente governamental ampliou o trânsito no setor público.