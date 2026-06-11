Dhieine Caminski, secretária da Saúde de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nDhieine Caminski ocupava o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas desde o início da gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Nesta quarta-feira (11), a gestora passou a integrar a lista de investigados presos na Operação Falsa Emergência, que apura supostas irregularidades relacionadas ao contrato de terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul da capital.\nA prisão preventiva teve autorização da 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas. Segundo a decisão judicial, a medida busca preservar as investigações diante de indícios de interferência na produção de provas e alinhamento de versões entre investigados.\nTrajetória na gestão da saúde\nAntes de assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, Dhieine construiu carreira na administração pública voltada à área da saúde. Ao longo dos últimos anos, ocupou cargos de gestão e assessoramento em órgãos públicos, acumulando experiência em planejamento, administração e execução de políticas públicas do setor.