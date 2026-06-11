Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, secretária interina da Saúde de Palmas (Divulgação/Governo do Tocantins)\nA gestora em saúde Ana Paula dos Santos Andrade Abadia responderá interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) após a prisão da titular da pasta, Dhieine Caminski, durante a Operação Falsa Emergência. A designação consta no Diário Oficial de Palmas desta quarta-feira (10).\nSecretária-executiva da Escola de Saúde Pública da Semus, Ana Paula acumulará temporariamente a função por determinação do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). A titular da pasta permanece no cargo e não há ato de exoneração publicado pela administração municipal.\nServidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Ana Paula possui formação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) e especializações nas áreas de saúde pública, saúde coletiva, gestão da clínica, gestão hospitalar e liderança em saúde.