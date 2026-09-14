Exercer o mandato de deputado federal em 2026 envolve um conjunto de verbas e benefícios que vai muito além do salário mensal. Além da remuneração, fixada em R$ 46.366,19 em 2026, a legislação prevê o atendimento a despesas do mandato, como moradia oficial ou auxílio, no valor de R$ 4.253,00, e verba de gabinete de até R$ 165,8 mil para a contratação de uma equipe de até 25 secretários.\nA atuação parlamentar conta também com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap). O benefício é destinado a despesas como passagens e telefonia, além de reembolso para os gastos com os Correios. Com a Ceap, apenas entre a bancada de Goiás, houve o gasto de R$ 164,5 mil em agosto, de acordo com o site da Câmara dos Deputados.\nMoradia\nQuando não ocupam um dos 447 apartamentos funcionais da Câmara, os deputados contam com auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00. Caso o imóvel alugado exceda esse valor, o parlamentar pode pagar a diferença usando R$ 4.148,80 do valor da cota parlamentar.