A Prefeitura de Barrolândia e o prefeito João Machado (União) receberam recomendações administrativas do Ministério Público do Tocantins (MPTO), com a orientação de interromperem o uso de perfis oficiais e pessoais para fins de promoção pessoal. A data em que a recomendação foi emitida não foi divulgada.\nO Jornal do Tocantins tentou entrar em contato tanto com a prefeitura quanto com o prefeito João Machado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.\nSegundo o MPTO, a recomendação foi baseada em uma representação popular recebida pela Ouvidoria do Ministério Público. A Promotoria de Justiça de Miranorte avaliou as redes sociais da prefeitura e do prefeito, concluindo que estavam sendo violados os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.