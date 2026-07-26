Ronaldo Caiado é celebrado por apoiadores durante convenção do PSD que oficializou sua candidatura à Presidência da República, em São Paulo. (Divulgação/PSD)\nRonaldo Caiado teve a candidatura à Presidência da República oficializada pelo PSD durante convenção do partido em São Paulo, neste domingo (26). A confirmação foi feita pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, durante a coletiva de imprensa realizada após o evento. “O Caiado já é oficialmente candidato à Presidência pelo PSD”, afirmou Kassab.\nDurante a convenção, Caiado disse que a eleição será “a mais importante da história” do país e afirmou que pretende se apresentar como uma alternativa às disputas políticas que, segundo ele, não resolvem os problemas da população. O ex-governador defendeu que o próximo presidente tenha como prioridades saúde, educação, segurança pública e o combate à criminalidade.