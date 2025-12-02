Foram entregues à Câmara Municipal de Palmas o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 e o Plano Plurianual 2026/2029. Os documentos contêm os planejamentos orçamentários para os próximos anos.\nA entrega ocorreu nesta segunda-feira (1º), pelo secretário de Orçamento, Planejamento e Licitações de Palmas, André Fagundes Cheguhem, e o secretário-chefe da Casa Civil de Palmas, Rolf Costa Vidal.\nOs documentos foram protocolados no mesmo dia. O Plano Plurianual é base tanto para a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) quanto para a LOA.\nPolíticos e amigos lamentam morte do ex-deputado estadual José Bonifácio após acidente\nGovernador Laurez Moreira troca secretário de segurança pública do Tocantins\nConforme o secretário André Fagundes, o objetivo do PPA é levar mais investimentos às regiões da capital consideradas carentes por falta de investimentos e recursos.