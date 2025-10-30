A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou favoravelmente à inclusão dos autos da trama golpista em uma ação contra Jair Bolsonaro (PL) em trâmite no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre ataques ao processo eleitoral e às urnas e disseminação de fake news.\nO vice-PGE, Alexandre Espinosa, afirma que tanto o pedido feito pelo PT ao TSE quanto a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) da trama golpista ao STF (Supremo Tribunal Federal) tratam de fatos semelhantes. Ele não se manifestou sobre o mérito dessas provas, mas se posicionou pelo acolhimento do pedido de compartilhamento do material.\nBolsonaro já foi declarado inelegível pelo TSE até 2030 em outras duas ações, sobre reunião com embaixadores e abuso de poder no 7 de Setembro, e pode ficar impedido de disputar eleições até 2062 devido à condenação na trama golpista.