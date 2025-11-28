A Justiça suspendeu, de forma liminar, o processo de impeachment aberto pela Câmara Municipal de Colinas do Tocantins, no norte do estado, contra o prefeito Josemar Carlos Casarin (União), conhecido como Kasarin. A decisão é do juiz da 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins, e cabe recurso.\nA abertura do processo político-administrativo, em outubro de 2025, foi com base em duas denúncias contra o prefeito. Uma delas pelo suposto recebimento indevido de R$ 144 mil no próprio salário, referente a salários, 13º e férias vencidas.\nO pedido de liminar feito pela defesa de Kasarin argumentou que houve problemas graves no processo, com falta de transparência.\nTínhamos certeza de que a Justiça não causa injustiça. Graças a Deus, ela vem corrigir um fato totalmente adverso à realidade onde não houve nenhum prejuízo para a Prefeitura de Colinas. Simplesmente ingratidão e perseguição. Felizmente, o que começa errado termina errado, o que começa torto termina torto. Nós vamos mais uma vez superar esse desafio para fazer um grande trabalho da forma que estamos fazendo em Colinas do Tocantins”, afirmou o prefeito ao g1.