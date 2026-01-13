A prisão do coronel do Exército Fabrício Moreira de Bastos, residente em Palmas, ocorre na modalidade domiciliar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O Jornal do Tocantins apurou que a medida integra uma operação nacional contra militares e civis em virtude da chamada trama golpista.\nO STF expediu o mandado contra o oficial após condenação no Núcleo 3 da investigação. O processo apura crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Palmas entrou no mapa nacional das investigações com o cumprimento da decisão judicial.\nComo funciona a prisão domiciliar\nAs normas da prisão domiciliar exigem que o investigado permaneça em sua residência. Ele não possui autorização para sair, exceto em situações específicas com permissão da Justiça. O descumprimento dessas condições permite a conversão da medida para o regime fechado.