Coronel Fabrício Moreira de Bastos (Reprodução/X de coronel Bastos)\nA polícia prendeu o coronel do Exército Fabrício Moreira de Bastos, na capital, após condenação por participação em trama para alterar a ordem democrática. O militar agora cumpre prisão domiciliar mediante o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica desde o último sábado (27).\nA ação integra uma série de medidas contra militares e civis condenados por tentativa de golpe de Estado no país. O ministro Alexandre de Moraes apontou risco de fuga de condenados como um dos fatores que justificaram as prisões.\nA prisão do coronel reforça operação nacional que já alcançou outros condenados em diversos estados. A Polícia Federal cumpriu mandados no Tocantins e em outras unidades da Federação relacionados ao mesmo contexto de condenações por trama golpista.