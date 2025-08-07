Se a recém-decretada prisão de Jair Bolsonaro (PL) projeta um futuro atormentado para o ex-presidente, a primeira vez que ele foi detido, há quase 40 anos, marcou o começo de sua ascensão como liderança entre militares, provocando uma mobilização nos estratos inferiores do Exército que culminaria com sua entrada na política.\nO estopim foi um artigo que o então capitão publicou em setembro de 1986 na revista Veja, em cujo título reclamava: "O salário está baixo". Sob uma foto de Bolsonaro com a boina grená da Brigada Paraquedista, um destaque complementava: "Descontentes e sem perspectivas, os cadetes estão abandonando a Academia das Agulhas Negras".\nA última frase do artigo era o lema do grupo militar anticomunista Centelha Nativista, surgido entre paraquedistas como ele, que décadas depois ficaria conhecido como slogan das suas campanhas à Presidência: "Brasil acima de tudo".