O regime de previdência social dos servidores municipais de Palmas encerrou o mês de junho com uma marca histórica. O patrimônio líquido do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas (Previpalmas) alcançou a cifra de R$ 2.011.015.242,23, impulsionado por uma rentabilidade mensal de 2,46%, resultado que superou quase quatro vezes a meta atuarial de 0,62% estabelecida para o período. Os dados constam no relatório detalhado da carteira de investimentos publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (31).\nApesar do desempenho global positivo, o documento acende alertas sobre a saúde de parte dos investimentos. A análise técnica aponta cerca de R$ 3,8 milhões alocados em ativos com problemas de enquadramento ou liquidez. O caso mais expressivo envolve o fundo WNG FIC FIM CP, que detém R$ 2,99 milhões do instituto. O relatório classifica o aporte como "ativo vedado", o que indica uma aplicação fora das normas permitidas para o regime próprio de previdência.