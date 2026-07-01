A Justiça concedeu habeas corpus ao ex-prefeito de Goiatins, Vinícius Donnover Gomes, de 48 anos, e determinou o retorno dele ao regime semiaberto após a prisão realizada pela Polícia Civil na segunda-feira (29). O ex-gestor havia sido levado para a prisão em cumprimento a um mandado que determinava a regressão da pena para o regime fechado.\nVinícius Donnover foi localizado no povoado Alto Lindo, na zona rural de Goiatins. A prisão ocorreu após uma decisão da 1ª Vara Criminal da comarca, que unificou condenações relacionadas ao crime de corrupção e estabeleceu uma pena total de sete anos de reclusão.\nO ex-prefeito foi um dos investigados na Operação Bagration, deflagrada pela Polícia Federal em 2016. A investigação apurou um suposto esquema de desvio de aproximadamente R$ 10 milhões dos cofres do município.