O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, disse neste sábado (3) que as eleições não estão "sob ameaça concreta, seja internacional ou do crime organizado".\nA declaração do ministro, a um dia da votação deste domingo (4), acontece após o governo dos Estados Unidos suspender o atendimento em embaixadas e consulados no Brasil na sexta-feira (2) e de a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão para apurar se havia risco às instalações diplomáticas.\nSegundo Kassio, o eleitor "não pode acreditar em informações falsas criadas apenas para gerar tumulto e tentar desestabilizar a realização do pleito". "Isso é tirar um dos direitos mais importantes das brasileiras e dos brasileiros", afirmou.\nO presidente do TSE diz que "os órgãos de inteligência que trabalham em parceria conosco não apontam qualquer indício" de que haja ameaças internacionais ou do crime organizado.