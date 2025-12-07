Comemorações do presidente da Assembleia Amélio Cayres, deputado estadual Nilton Franco e deputado estadual Léo Barbosa (Amélio Cayres/ Nilton Franco/ Léo Barbosa / Reprodução/ Redes Sociais)\nPresidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, e o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), comentaram o retorno de Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao cargo de governador do Tocantins. Em publicações pelas redes sociais, deputados e vereadores também publicaram em apoio à revogação do afastamento do político.\nRecebi a notícia do retorno do governador Wanderlei Barbosa ao cargo na manhã desta sexta-feira, 5, com tranquilidade, por entendermos que a Justiça vem cumprindo seu papel constitucional. Reitero que sempre separamos as questões jurídicas das questões políticas e que nosso trabalho foi e continua sendo em prol do Tocantins e do nosso povo”, destacou o presidente da Assembleia, em foto ao lado do governador do Tocantins.