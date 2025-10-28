A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) afirmou que as gestões municipais dependem de emendas parlamentares estaduais e federais para garantir o custeio de áreas como Educação, Saúde e Assistência Social. A entidade encaminhou nota ao Jornal do Tocantins (JTo) em resposta à reportagem que tratou da destinação de emendas genéricas sem detalhamento de aplicação.\nA entidade explicou que as responsabilidades e obrigações impostas aos municípios provocam aumento recorrente de despesas, enquanto as principais fontes de receita, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sofrem oscilações ao longo do ano.\nSegundo a ATM, nos períodos de queda de arrecadação, as prefeituras enfrentam dificuldades para honrar compromissos financeiros e, por isso, recorrem às emendas parlamentares para manter o funcionamento da máquina pública e o custeio de serviços essenciais.