A Prefeitura de Gurupi contratou, em caráter emergencial, a empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais LTDA para assumir a operação e manutenção do aterro sanitário municipal. O contrato foi firmado no valor de R$ 2,8 milhões e vigência de seis meses,\nA contratação foi realizada por dispensa de licitação, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (7), após o município apontar risco de interrupção dos serviços.\nSegundo documentos do processo, a empresa responsável pela operação do aterro informou que não tinha interesse em continuar executando as atividades, o que poderia comprometer o gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade.\nDe acordo com a prefeitura, a paralisação dos serviços representaria riscos à saúde pública, ao meio ambiente e à salubridade urbana. Por isso, a administração municipal considerou necessária a contratação emergencial até a conclusão de um processo licitatório definitivo.