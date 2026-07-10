Prédio sede da prefeitura de Palmas (Lia Mara/Prefeitura de Palmas/Divulgação)\nA Prefeitura de Palmas oficializou a nomeação de Ana Paula dos Santos Andrade Abadia para o cargo de secretária municipal da Saúde. O ato, publicado no Diário Oficial nº 3.987, publicado na noite desta quinta-feira (9), encerra o período de interinidade iniciado após a deflagração da Operação Falsa Emergência, da Polícia Civil, que resultou na prisão da então secretária da pasta, Dhieine Caminski.\nAna Paula ocupava a função de secretária executiva da Escola de Saúde Pública e assumiu o comando da Secretaria Municipal da Saúde em caráter interino no dia 10 de junho, logo após a operação policial. Com a publicação do novo ato administrativo, ela passa a responder em definitivo pela pasta.\nQuem é a secretária executiva que passa a comandar a Saúde de Palmas após prisão de Dhieine Caminski