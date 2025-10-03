Uma decisão judicial condenou a Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins, na região do Jalapão, a pagar indenização a uma servidora contratada temporariamente e desligada do cargo enquanto estava em licença-maternidade. O processo é por danos materiais e morais e a sentença saiu nesta quinta-feira (2).\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ex-servidora de Ponte Alta deverá ser indenizada após ser dispensada durante gravidez\nDe acordo com o processo, a ex-servidora de 41 anos era contratada como auxiliar de serviços gerais. Ela começou a trabalhar no cargo do município em fevereiro de 2020. Em janeiro de 2021, logo após ter um bebê, a mulher foi informada sobre o desligamento do cargo.\nO JTo pediu posicionamento para o município, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. A decisão cabe recurso.