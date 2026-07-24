O contrato de R$ 38 mil para fornecimento de pães a servidores de Bernardo Sayão, alvo de investigação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), inclui pães franceses e pães de queijo, segundo a prefeitura. Em nota de esclarecimento enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira (24), o município afirmou que a contratação atende cerca de 50 trabalhadores das áreas de Habitação, Infraestrutura e Obras.\nA manifestação ocorreu após o MPTO abrir procedimento para apurar possíveis irregularidades na contratação. A investigação teve origem em uma denúncia encaminhada à Ouvidoria-Geral do Ministério Público e questiona, entre outros pontos, a quantidade prevista no contrato e a ausência da indicação da modalidade de licitação no Portal da Transparência do município.\nSegundo a prefeitura, a contratação passou por processo administrativo formalizado e publicado, com documentos como Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência disponíveis no Portal da Transparência.