Diferente o Governo do Estado, que antecipou o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público para esta segunda-feira (27), a Prefeitura de Palmas transferiu a folga na data para sexta-feira (31). Com o fim de semana, os servidores terão três dias de folga.\nA medida foi publicada no Diário Oficial do Município, na sexta-feira (24), por meio do Decreto nº 2791. A data, originalmente, é celebrada no dia 28 de outubro, que vai cair na próxima terça-feira.\nLaurez Moreira sanciona lei que autoriza governo a renegociar empréstimos\nSTF tem maioria para consolidar permissão de nomeação de parentes para cargos políticos\nPrefeito nomeia nove parentes em cargos públicos e Tribunal de Contas abre investigação por indícios de nepotismo\nConforme a prefeitura, o ponto facultativo não é aplicado aos serviços essenciais, principalmente na saúde. As Unidades de Pronto Atendimento (Upas), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) vão funcionar normalmente.