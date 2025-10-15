O prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) extinguiu 12 entidades e órgãos da Prefeitura de Palmas, entre elas fundações, secretarias e agências. A partir desta quarta-feira (15), as competências dos extintos serão incorporadas a outras secretarias.\nA Medida Provisória também determina a exoneração de titulares de 17 pastas e traz novas momeações. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial de Palmas de terça-feira (14).\nSegundo o documento, a reforma administrativa deve otimizar a gestão pública, reduzir custos e melhorar a eficiência dos serviços oferecidos à população. As competências dos órgãos extintos foram redistribuídas entre as novas secretarias. Veja abaixo o que muda.\nPrazo para pagamento do IPVA termina nesta quarta-feira; veja como emitir boleto online\nEntidades e órgãos extintos: