Foi enviado para a Câmara de Vereadores o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê um orçamento de R$ 2,706 bilhões para Palmas em 2026. A proposta assinada pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) prevê queda de 2% na arrecadação municipal em relação a 2025.\nVeja no JA 2ª: Prefeitura de Palmas projeta queda nas receitas municipais para 2026\nA LDO define as metas e prioridades, fixa as regras, as vedações, as isenções fiscais e ordena o equilíbrio entre as receitas e as despesas. O Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que vai detalhar as metas estratégicas da cidade, deve ser enviado à Câmara até o dia 30 de novembro.\nO documento da LDO foi encaminhado na quinta-feira (16). Conforme a prefeitura, a redução na arrecadação é atribuída à diminuição nas transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além dos impactos da reforma do Imposto de Renda.