Com o anúncio da extinção de 12 secretarias, fundações e agências, a Prefeitura de Palmas prevê uma economia de cerca de R$ 20 milhões aos cofres públicos por ano. A reforma administrativa foi publicada no Diário Oficial do Município, junto com a redução de cargos comissionados.\nVeja video no JA 2º Edição: Prefeituras fazem cortes de despesas visando economia no fim de ano\nDe acordo com a prefeitura, além das medidas, também foi implementado o corte de gratificações concedidas a servidores em cargos de confiança.\nEntre os motivos que levaram à decisão sobre os cortes estão a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), frustração de receita e dívidas em setores sensíveis que foram herdadas pela gestão atual. Conforme o secretário-chefe, Carlos Júnior, a queda na arrecadação foi de cerca de R$ 300 milhões.