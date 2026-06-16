Cinco meses após o temporal que devastou setores da região sul de Palmas, a prefeitura oficializou a contratação de duas empresas para o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene e limpeza. O extrato do contrato, realizado sem licitação, foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (15).\nO valor total da contratação é de R$ 694.208,58. As empresas selecionadas para fornecer os itens são a AL Distribuidora LTDA e a BKS Distribuidora e Serviços LTDA. O documento de contratação direta foi assinado no dia 12 de junho de 2026 pelo secretário-chefe do Gabinete do Prefeito, Carlos Antônio da Costa Júnior.\nEm nota, a Prefeitura de Palmas justificou que a contratação integra um fluxo contínuo de assistência iniciado logo após o desastre. Segundo a gestão municipal, a dispensa de licitação só pôde ser concluída agora devido à necessidade de vistorias técnicas e mapeamento das 571 famílias impactadas. A prefeitura informou ainda que serão entregues 1.142 cestas básicas (para 60 dias), além de kits de higiene familiar, feminina e de limpeza. (Veja a nota na íntegra ao final da reportagem).