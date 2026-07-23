O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), assinou o Decreto nº 2.957/2026, que oficializa uma reforma administrativa focada na Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A medida, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22), reorganiza departamentos internos e cria novas assessorias para otimizar a gestão da pasta.\nA principal mudança na estrutura organizacional da Saúde envolve a criação da Assessoria Executiva, unidade que passa a integrar o núcleo estratégico da Semus. O decreto também estabelece divisões específicas para melhorar a operacionalização dos serviços, como a Divisão de Transporte e Logística e a Gerência de Monitoramento de Contratos.\nPara garantir a preservação do patrimônio público e o planejamento de novas obras, a prefeitura instituiu as coordenadorias de Manutenção Predial e de Projetos dos Estabelecimentos de Saúde. Essas unidades atuarão diretamente na infraestrutura das unidades de atendimento.