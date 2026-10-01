O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu um procedimento preparatório para investigar a contratação de uma palestra realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Araguaína (Semed), no norte do estado. O município pagou R$ 135.150 à empresa H. S. Training Academy Ltda. por uma capacitação de cinco horas, realizada em maio deste ano.\nO valor corresponde a cerca de R$ 27 mil por hora-aula. A contratação é investigada pelo MPTO por suspeita de sobrepreço e eventual superfaturamento.\nDurante a apuração preliminar, a própria Secretaria Municipal de Educação informou ao Ministério Público que “não se realizou pesquisa habitual de mercado”antes da contratação da empresa.\nEm nota ao Jornal do Tocantins, a Prefeitura de Araguaína informou que o valor contratado incluiu não apenas as cinco horas de capacitação, mas também toda a estrutura e os serviços necessários à realização do evento (veja a nota na íntegra no final da matéria).